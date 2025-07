Bewilligung eingereicht Gemeinde Schwyz soll besser vor Hochwasser geschützt werden

Der Bezirk Schwyz hat ein Hochwasserschutzprojekt am Dorfbach in der Gemeinde Schwyz zur Bewilligung eingereicht. Die Umsetzung erfolge in Koordination mit der Sanierung der Dorfbachstrasse, teilte der Bezirk Schwyz am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Publiziert: vor 54 Minuten