In Seewen SZ steht am Montag ein Fahrzeug in einer Tiefgarage in Brand – wie ein Video zeigt, ist die Feuerwehr vor Ort. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Seewen SZ brennt ein Auto in einer Tiefgarage seit Montag

Anwohner sollen Fenster schliessen, Lüftungen und Klimaanlagen abschalten

Keine Informationen über Verletzte, Einsatz der Feuerwehr läuft weiterhin

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Bei der Überbauung Feld in Seewen SZ qualmt es am Montagnachmittag gehörig. Wie die Kantonspolizei Schwyz gegenüber Blick bestätigt, steht ein Fahrzeug in einer Tiefgarage in Brand. Der Einsatz dauert an. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt.

Auch Altertswiss warnt vor der starken Rauchentwicklung. Anwohner und Anwohnerinnen werden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.

+++ Update folgt +++