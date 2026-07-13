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Dicker Rauch steigt aus Tiefgarage aus
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Fahrzeugbrand in Seewen SZ:Dicker Rauch steigt aus Tiefgarage aus

Starke Rauchentwicklung in Seewen SZ
Fahrzeug steht in Tiefgarage in Vollbrand

In Seewen SZ steht am Montag ein Fahrzeug in einer Tiefgarage in Brand – wie ein Video zeigt, ist die Feuerwehr vor Ort. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Es qualmt in Seewen SZ.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Seewen SZ brennt ein Auto in einer Tiefgarage seit Montag
  • Anwohner sollen Fenster schliessen, Lüftungen und Klimaanlagen abschalten
  • Keine Informationen über Verletzte, Einsatz der Feuerwehr läuft weiterhin
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Bei der Überbauung Feld in Seewen SZ qualmt es am Montagnachmittag gehörig. Wie die Kantonspolizei Schwyz gegenüber Blick bestätigt, steht ein Fahrzeug in einer Tiefgarage in Brand. Der Einsatz dauert an. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt.

Auch Altertswiss warnt vor der starken Rauchentwicklung. Anwohner und Anwohnerinnen werden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.

+++ Update folgt +++

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