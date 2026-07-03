Ein Auto stürzte am Donnerstagabend bei Muotathal 60 Meter einen Hang hinunter. Die 65-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt geborgen, ihr 69-jähriger Beifahrer rettete sich selbst. Rega-Helikopter flogen beide ins Spital.

Daniel Macher Redaktor News

Schwerer Unfall auf der Pragelstrasse im Kanton Schwyz: Eine 65-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend mit ihrem Wagen rund 700 Meter unterhalb des Pragelpasses von der Strasse abgekommen und rund 60 Meter einen steilen Hang hinuntergestürzt. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr in Muotathal. Die Lenkerin musste von den Rettungskräften aus dem völlig demolierten Fahrzeug geborgen werden. Ihr 69-jähriger Beifahrer konnte sich hingegen selbst aus dem Auto befreien.

Schwer verletzt ins Spital geflogen

Wegen des unwegsamen Geländes wurden zwei Helikopter der Rega aufgeboten. Nach der Erstversorgung vor Ort flogen sie das Paar mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital.

Für den Rettungseinsatz sowie die Unfallaufnahme blieb die Pragelstrasse während knapp zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Bergung des Unfallwagens ist für Freitag vorgesehen. Dabei ist erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Neben der Kantonspolizei Schwyz standen die Feuerwehren des Stützpunkts Schwyz und von Muotathal sowie die Rega im Einsatz. Weshalb das Auto von der Strasse abkam, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Schwyz und der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz.