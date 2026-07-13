Am Sonntag kam es auf der H8 zwischen Rothenthurm und Sattel zu einer schweren Selbstkollision. Der 79-jährige Autolenker verstarb noch auf der Unfallstelle. Seine 79-jährige Beifahrerin musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 79-Jähriger stirbt bei Unfall auf H8 bei Rothenthurm SZ

Unfallursache unklar, Frau schwer verletzt ins Spital gebracht

Strasse für über 2 Stunden gesperrt, Rettungskräfte im Einsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 79-jähriger Mann auf der H8 von Rothenthurm SZ in Richtung Sattel SZ. Im Baustellenbereich überquerte er um 16.40 Uhr in einer leichten Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Stapel Betonblöcke, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz.

Trotz der Erstversorgung durch Drittpersonen und den Rettungsdienst verstarb der Rentner noch auf der Unfallstelle. Die 79-jährige Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital gebracht. Zudem stand die Rega im Einsatz.

Für die Bergung der Verunfallten sowie die Regelung und Umleitung des Verkehrs standen die Feuerwehr Rothenthurm, die Feuerwehr Sattel und die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln im Einsatz. Die H8 musste zwischen Rothenthurm und Sattel für etwas mehr als zwei Stunden vollständig gesperrt werden.