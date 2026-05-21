Schwerer Unfall auf der A4 im Kanton Schwyz: Am Donnerstagmorgen kam es zwischen Seewen und Goldau zu einer Kollision in einem Baustellenbereich. Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Janine Enderli Redaktorin News

Schwerer Unfall auf der A4 im Kanton Schwyz: Wie der «Bote der Urschweiz» zuerst berichtete, mussten am Donnerstagmorgen mehrere Polizeipatrouillen zur Autobahn A4 ausrücken. Auf der Höhe Chämiloch in Fahrtrichtung Goldau hat sich ein Unfall ereignet.

Der Unfall passierte im Bereich von laufenden Unterhaltsarbeiten. Auf dem Pannenstreifen steht unter anderem ein Mähfahrzeug, schreibt die Zeitung.

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt auf Anfrage einen Unfall sowie die Sperrung der A4 in Fahrtrichtung Nord. Stand jetzt seien zwei Fahrzeuge beteiligt. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen geben. Aktuell bildet sich ein Rückstau.

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