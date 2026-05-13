Auf der Wägitalstrasse in Siebnen ist es am Mittwoch zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden zwei Personen erheblich verletzt und mussten hospitalisiert werden.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Wägitalstrasse in Siebnen SZ aus noch unbekannten Gründen zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen.

Die Lenkerin des bergwärts fahrenden Personenwagens, eine 33-jährige Frau, wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Strassenrettung der Feuerwehr befreit werden.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie mit erheblichen Verletzungen mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Rega im Einsatz

Der 42-jährige Fahrer, welcher in die Gegenrichtung fuhr, wurde ebenfalls erheblich verletzt. Er wurde nach der Bergung aus dem auf die Seite gekippten Auto und der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht.

Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Wägitalstrasse musste im Bereich der Unfallstelle für die Patientenbergung, die Spurensicherung sowie die Aufräum- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.