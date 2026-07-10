Am Donnerstagabend kam es auf der Kantonsstrasse in Schübelbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto und zwei Kindern. Ein 8-jähriger Bub und ein 7-jähriges Mädchen wurden dabei verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Verkehrsunfall in Schübelbach SZ: Am Donnerstagabend rannten kurz nach 17 Uhr aus noch ungeklärten Gründen ein 8-jähriger Bub und ein 7-jähriges Mädchen unvermittelt von links auf die Kantonsstrasse, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz. Zur Unfallzeit herrschte auf der Kantonsstrasse in Richtung Siebnen stockender Verkehr, während der Verkehrsfluss in Richtung Reichenburg flüssig verlief. Als die Kinder über die Strasse rannten, kam es zur Kollision mit einem in Richtung Reichenburg fahrenden Personenwagen, der von einem 29-jährigen Mann gelenkt wurde.

Das Mädchen erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Der Bub zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht. Der 29-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

Für die medizinische Versorgung der Verletzten sowie die Tatbestandsaufnahme musste die Kantonsstrasse in Schübelbach während rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.