Darum gehts
- Schwerer Gleitschirmunfall in Hoch Ybrig am Samstagvormittag, Pilot lebensgefährlich verletzt
- 29-jähriger Schweizer stürzte kurz nach dem Start aus ungeklärter Ursache
- Drei weitere Piloten in Schwyz betroffen, blieben jedoch unverletzt
Am Samstagvormittag kam es im Gebiet Hoch Ybrig zu einem Flugunfall. Um 11 Uhr startete ein 29-jähriger Gleitschirmpilot beim Startplatz Sternen zu einem Flug. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Pilot kurz nach dem Abheben die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der Schweizer lebensbedrohliche Verletzungen zu.
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort flog ein Rettungshelikopter den Verletzten in ein ausserkantonales Spital. Die Kantonspolizei Schwyz ermittelt unter der Leitung der Bundesanwaltschaft die genauen Umstände des Unfalls.
Zudem gerieten am Samstagnachmittag in Rickenbach, Unteriberg und Altendorf drei weitere Gleitschirmpiloten beim Landeanflug in Turbulenzen. Alle drei blieben unverletzt.