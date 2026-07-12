Schwerer Gleitschirmunfall in Hoch Ybrig: Ein 29-jähriger Pilot stürzte am Samstag kurz nach dem Start ab und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Gleitschirmunfall in Hoch Ybrig am Samstagvormittag, Pilot lebensgefährlich verletzt

29-jähriger Schweizer stürzte kurz nach dem Start aus ungeklärter Ursache

Drei weitere Piloten in Schwyz betroffen, blieben jedoch unverletzt

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagvormittag kam es im Gebiet Hoch Ybrig zu einem Flugunfall. Um 11 Uhr startete ein 29-jähriger Gleitschirmpilot beim Startplatz Sternen zu einem Flug. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Pilot kurz nach dem Abheben die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der Schweizer lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort flog ein Rettungshelikopter den Verletzten in ein ausserkantonales Spital. Die Kantonspolizei Schwyz ermittelt unter der Leitung der Bundesanwaltschaft die genauen Umstände des Unfalls.

Zudem gerieten am Samstagnachmittag in Rickenbach, Unteriberg und Altendorf drei weitere Gleitschirmpiloten beim Landeanflug in Turbulenzen. Alle drei blieben unverletzt.