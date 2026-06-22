Ein blauer Lamborghini geriet am Montag an einer Coop-Tankstelle in Oberarth SZ in Brand. Meterhohe Flammen und Rauchwolken sorgten für Aufsehen. Mindestens eine Person wurde offenbar verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer zerstört blauen Lamborghini an Coop-Tankstelle in Oberarth SZ

Mindestens eine verletzte Person, Tanksäule ebenfalls beschädigt

Totalschaden am Lamborghini, genaue Schadenshöhe noch unbekannt

Meterhohe Flammen schiessen in Oberarth SZ aus dem Heck eines blauen Lamborghinis. Am Himmel ist eine riesige, schwarze Rauchwolke zu sehen. Diese Szene beobachtete der Journalist Giuseppe Li Pira (55) am Montagnachmittag in Oberarth SZ neben einer Coop-Tankstelle. Er wollte gerade Tanken, da ging vor ihm der Lambo in Flammen auf.

Umgehend war die Feuerwehr vor Ort, um die Flammen zu löschen, wie Li Piras Video zeigt. Der Fahrer sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Auto gewesen.

Eine Person schwer verletzt

Wie der «Bote der Urschweiz» berichtet, wurde augenscheinlich mindestens eine Person schwer verletzt. Die Rega stand im Einsatz. Der Lamborghini erlitt durch das Feuer einen Totalschaden. Auch eine Tanksäule wurde beschädigt.

Die genaue Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind noch unklar.