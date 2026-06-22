Darum gehts
- Feuer zerstört blauen Lamborghini an Coop-Tankstelle in Oberarth SZ
- Mindestens eine verletzte Person, Tanksäule ebenfalls beschädigt
- Totalschaden am Lamborghini, genaue Schadenshöhe noch unbekannt
Meterhohe Flammen schiessen in Oberarth SZ aus dem Heck eines blauen Lamborghinis. Am Himmel ist eine riesige, schwarze Rauchwolke zu sehen. Diese Szene beobachtete der Journalist Giuseppe Li Pira (55) am Montagnachmittag in Oberarth SZ neben einer Coop-Tankstelle. Er wollte gerade Tanken, da ging vor ihm der Lambo in Flammen auf.
Umgehend war die Feuerwehr vor Ort, um die Flammen zu löschen, wie Li Piras Video zeigt. Der Fahrer sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Auto gewesen.
Eine Person schwer verletzt
Wie der «Bote der Urschweiz» berichtet, wurde augenscheinlich mindestens eine Person schwer verletzt. Die Rega stand im Einsatz. Der Lamborghini erlitt durch das Feuer einen Totalschaden. Auch eine Tanksäule wurde beschädigt.
Die genaue Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind noch unklar.