Bei einem Unfall in Unteriberg SZ wurden zwei Seniorinnen verletzt, nachdem sie mit dem Auto einen 40 Meter steilen Abhang hinunterstürzten und sich dabei mehrmals überschlugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto stürzt 40 Meter Abhang hinunter in Unteriberg, zwei Verletzte

90-Jährige schwer verletzt, Rega rettet mit Seilwinde aus unwegsamem Gelände

Fahrzeug stark beschädigt, Unfallursache wird von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag kam es kurz vor 11 Uhr auf der Chäserenstrasse in Unteriberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Automobilistin fuhr zusammen mit ihrer 90-jährigen Beifahrerin von der Talstation Weglosen in allgemeine Richtung Drusberghütte. Auf Höhe der Örtlichkeit «Laueli» geriet der Personenwagen aus bislang ungeklärten Gründen links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug stürzte in der Folge rund 40 Meter einen steilen Abhang hinunter, überschlug sich dabei mehrfach und kam schliesslich in einem Bachbett zum Stillstand.

Mit Rega geborgen

Eine Drittperson, die sich in der Nähe befand, konnte den Unfall beobachten. Die Frau begab sich umgehend zur Unfallstelle und leistete den beiden Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Aufgrund des unwegsamen Geländes wurden die beiden verletzten Frauen mittels einer Seilwindenaktion der Rega geborgen. Die 90-jährige Beifahrerin wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital geflogen. Die 76-jährige Lenkerin wurde durch den Rettungsdienst Einsiedeln medizinisch versorgt und mit eher leichten Verletzungen ebenfalls in Spitalpflege gebracht.

Die Bergung des erheblich beschädigten Personenwagens gestaltete sich aufwendig und wurde durch ein Abschleppunternehmen durchgeführt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Schwyz in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz.