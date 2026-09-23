Frau in Alpnach OW von Einbrecher sexuell angegriffen

Am vergangenen Wochenende wurde in Alpnach Dorf eine Frau von einem Einbrecher sexuell angegriffen. Der Täter konnte zwischenzeitlich durch die Polizei festgenommen werden.

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht vom 18. auf den 19.09.2026 gelangten zwei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren, beide marokkanische Staatsangehörige, durch einen unverschlossenen Eingang in ein Wohnhaus in Alpnach Dorf.

Im Innern des Wohnhauses traf einer der beiden Tatverdächtigen in einem Schlafzimmer auf eine schlafende Bewohnerin und bedrängte diese sexuell.

Täter noch in gleicher Nacht geschnappt

Aufgrund der heftigen Gegenwehr der Frau sowie des Einschreitens einer weiteren Person ergriffen beide die Flucht.

Die Kantonspolizei Obwalden leitete umgehend eine Fahndung ein. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen noch in der gleichen Nacht identifiziert und schliesslich am Sonntag, 20.09.2026, festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Obwalden hat eine Untersuchung eingeleitet und Untersuchungshaft beantragt. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Tatablauf und zu den weiteren Umständen dauern an.