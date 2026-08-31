Mann (75) stürzt mit Auto fünf Meter in Bachbett

Bei einem Selbstunfall auf der Melchtalerstrasse in Kerns kam am Sonntagnachmittag ein 75-jähriger Autofahrer von der Strasse ab und stürzte mit seinem Fahrzeug in ein Bachbett.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 75-Jähriger stürzt in Kerns mit Auto fünf Meter in Bachbett

Feuerwehr und Rega retten Fahrer mit unbestimmten Verletzungen

Unfallursache wird untersucht, mehrere Rettungskräfte und Polizei im Einsatz

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, um ca. 16.15 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Autofahrer auf der Melchtalerstrasse in Kerns talwärts. Im Bereich Chäli, bei der Verzweigung Haltenstrasse, kam das Fahrzeug links von der Strasse ab. Es stürzte rund fünf Meter die Böschung hinunter und kam im Bachbett zum Stillstand.

Die Feuerwehr musste den Lenker aus dem Fahrzeug bergen. Anschliessend wurde er mit einem Rettungshelikopter aus dem Bachbett gerettet und mit unbestimmten Verletzungen in ein ausserkantonales Spital geflogen. Die Kantonspolizei Obwalden untersucht die Unfallursache.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Obwalden, die Stützpunktfeuerwehr Sarnen, die Rega, ein privates Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Obwalden.