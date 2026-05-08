Ein Reisecar aus Polen ist am Freitag in einen Bach beim Parkplatz am Titlis gerutscht. Einsatzkräfte mussten das tonnenschwere Fahrzeug aus dem Wasser ziehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein polnischer Reisecar kippt Freitag in Engelberg OW nach hinten

Kran notwendig, um das tonnenschwere Fahrzeug aus einem Bach zu heben

Kantonspolizei Obwalden bestätigt Einsatz, genauere Details noch unklar

Johannes Hillig Redaktor News

Schön in Reih und Glied stehen die Reisecars nebeneinander auf dem Parkplatz der Titlis-Bergbahnen in Engelberg OW. Nur ein Bus tanzt aus der Reihe. Der polnische Car ist nach hinten gekippt. Ein Teil hängt in einem kleinen Bach.

Das Malheur ist am Freitag passiert und hat für einen grossen Einsatz gesorgt. Denn einfach mal so ein tonnenschweres Fahrzeug mit Muskelkraft herausziehen, ist nicht möglich. Auf Bildern einer Lesereporterin ist zu sehen, wie ein Kran aufgeboten werden musste. Die Kantonspolizei Obwalden bestätigt den Einsatz auf Anfrage von Blick.

Keine Verletzten

Ausgelöst wurde der Zwischenfall durch eine «Fehlmanipulation des Lenkers beim abgestellten Fahrzeug». Verletzte gab es glücklicherweise keine – neben dem Lenker sollen sich laut Kantonspolizei auch keine anderen Personen im Bus befunden haben.

Durch ein spezialisiertes Bergungsunternehmen konnte der Bus schlussendlich auch geborgen werden.