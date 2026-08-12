Im Brünig-Massiv entsteht ein Hochsicherheits-Tresor für Superreiche. Ab rund einer halben Million Franken gibt es eine eigene Felskaverne – 100 Meter tief im Berg und für 99 Jahre. Gold, Kunst, Ferraris oder Wein sind willkommen – was immer legal ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tief im Brünig-Fels entsteht ein Hochsicherheits-Tresor für Superreiche

Eine Felskaverne kostet 500'000 bis 775'000 CHF für 99 Jahre

Geplant sind 20 bis 25 Höhlentresore, 100 Meter tief im Berg

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Tief im Brünig-Massiv bei Lungern OW entsteht ein unterirdischer Hochsicherheits-Tresor für Superreiche. Ab rund einer halben Million Franken können sich Kunden eine eigene Felskaverne sichern – Schatzkammern für 99 Jahre, mit absoluter Sicherheit und Diskretion, wie RTS berichtet. Die Felstresore sollen selbst die dreistesten Kriminellen abschrecken.

Gold, Kunst, Oldtimer, Spitzenweine: Was darin lagert, bestimmen die Käufer selbst – solange es legal ist. Rund 100 Meter tief im Berg wächst der sogenannte Brünig Mega Safe in stabilem Quintner-Kalkstein. Die Temperatur bleibt ganzjährig konstant bei 13 Grad – ideale Bedingungen etwa für Wein und Kunst.

Der Zugang ist streng gesichert. Nach der ersten Schleuse müssen Besucher aus dem Fahrzeug aussteigen und weitere, nicht näher bezeichnete Sicherheitskontrollen passieren. Welche genau, verrät die Betreiberfirma aus Sicherheitsgründen nicht. «Es geht darum, unbefugten Personen den Eintritt so schwer wie möglich zu machen», sagt Thomas Gasser, Verwaltungsratspräsident der Brünig Mega Safe AG.

Zwei Dutzend Höhlen

Geplant sind 20 bis 25 Kavernen unterschiedlicher Grösse. Je nach Ausführung kostet eine zwischen rund 500'000 und 775'000 Franken. Verkauft wird sie für 99 Jahre im Baurecht mit Grundbucheintrag. Erste Verträge sind bereits unterzeichnet.

Nicht alle in Lungern freut das Luxusprojekt. Es werde «etwas für Leute gebaut, die schon genug Geld haben», kritisieren Einheimische gegenüber RTS. Andere freuen sich über die Ferraris der Reichen im Ort und haben «kein Problem mit schönen Autos».

Die Bauarbeiten laufen seit Anfang 2026. 2027 sollen die ersten Tresorräume fertig sein. Bereits im Angebot gibt es gewöhnlichere Lagerhallen im Fels – «sichere, unterirdische Lagerflächen für Unternehmen und Privatkunden», heisst es, «die eine stabile, geschützte und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung für die Einlagerung von Waren, Materialien oder Betriebsmitteln suchen».