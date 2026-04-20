Am Montagnachmittag ist im Gefängnis in Sarnen im Kanton Obwalden ein Brand ausgebrochen. Dabei wurde eine Person lebensbedrohlich verletzt. Mehrere Gebäuden mussten evakuiert werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer im Gefängnis Sarnen am Montagnachmittag, Gebäude evakuiert

47-jähriger Häftling lebensbedrohlich verletzt, ins Spital gebracht

Sachschaden nur am Gefängnis, genaue Höhe noch unklar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Brand im Gefängnis Sarnen! Das teilt die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden am Montagabend mit. Gemäss Mitteilung ist am Montagnachmittag um kurz vor 15 Uhr ein Brand beim Polizeigebäude ausgebrochen. Das Polizeigebäude Foribach sowie das Verkehrssicherheitszentrum mussten vorsorglich evakuiert werden.

Die Feuerwehr konnte zwar das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Allerdings wurde ein 47-jähriger Häftling bei dem Brand lebensbedrohlich verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein ausserkantonales Spital gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Gemäss Staatsanwaltschaft beschränkt sich der entstandene Sachschaden auf das Gefängnis. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Auch die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.

Im Einsatz standen die Stützfeuerwehr Sarnen, der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei Obwalden.