Darum gehts
- Feuer im Gefängnis Sarnen am Montagnachmittag, Gebäude evakuiert
- 47-jähriger Häftling lebensbedrohlich verletzt, ins Spital gebracht
- Sachschaden nur am Gefängnis, genaue Höhe noch unklar
Brand im Gefängnis Sarnen! Das teilt die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden am Montagabend mit. Gemäss Mitteilung ist am Montagnachmittag um kurz vor 15 Uhr ein Brand beim Polizeigebäude ausgebrochen. Das Polizeigebäude Foribach sowie das Verkehrssicherheitszentrum mussten vorsorglich evakuiert werden.
Die Feuerwehr konnte zwar das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Allerdings wurde ein 47-jähriger Häftling bei dem Brand lebensbedrohlich verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein ausserkantonales Spital gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.
Gemäss Staatsanwaltschaft beschränkt sich der entstandene Sachschaden auf das Gefängnis. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Auch die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.
Im Einsatz standen die Stützfeuerwehr Sarnen, der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei Obwalden.