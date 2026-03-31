Am Montagabend kam es in Giswil im Kanton Obwalden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann überlebte diesen nicht.

Angela Rosser Journalistin News

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Montagabend in Giswil OW. Ein 63-jähriger Autofahrer verlor auf der Grossteilerstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut der Kantonspolizei Obwalden prallte das Auto zunächst gegen eine Mauer, überquerte die Fahrbahn, durchbrach eine Hecke und kam schliesslich an Gartenblöcken zum Stillstand.

Der Lenker verstarb noch am Unfallort. Nach Angaben der Kantonspolizei Obwalden könnte eine medizinische Ursache ausschlaggebend gewesen sein.