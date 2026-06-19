Dichter Rauch und Flammen in Alpnach OW: Am Freitagnachmittag brach ein Grossbrand aus. Sieben Feuerwehren und die Polizei sind im Grosseinsatz. Die Brandursache und das Ausmass sind noch unbekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Alpnach OW, Alarm um 15 Uhr, sieben Feuerwehren im Einsatz

Dichte Rauchwolken sichtbar über Kantonsgrenzen, Augenzeuge meldet Sichtung aus Nidwalden

Feuer im Gebiet Eggmatt/Rütiberg, unklar ob Scheune oder Wohngebäude betroffen

Daniel Macher Redaktor News

In Alpnach OW ist am Freitagnachmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Der Alarm ging laut Leserreportern gegen 15 Uhr ein. Mehrere Feuerwehren sowie die Polizei stehen im Grosseinsatz.

Dichte Rauchwolken waren laut Augenzeugen weit über die Kantonsgrenzen hinaus sichtbar. Ein Leserreporter aus dem Kanton Nidwalden berichtet, den Brand gegen 15.30 Uhr vom Gebiet Rotzloch bei Stansstad aus über den See hinweg bemerkt zu haben.

Nach Angaben von Augenzeugen stehen rund sieben Feuerwehren im Einsatz. Auch die Obwaldner Polizei ist vor Ort.

Noch unklar ist, welches Gebäude genau betroffen ist. Mehrere Leserreporter sprechen von einem Scheunenbrand. Andere Augenzeugen berichten, dass möglicherweise ein Wohngebäude betroffen sei und evakuiert werden musste. Eine offizielle Bestätigung dazu liegt derzeit nicht vor.

Die Flammen und die massive Rauchentwicklung führten zu einem Grossaufgebot der Feuerwehren aus Alpnach, Sarnen und weiteren Regionen.

Eine Anfrage beim Mediendienst der Kantonspolizei Obwalden blieb zunächst unbeantwortet. Weitere Informationen zum Ausmass des Brandes sowie zu möglichen Verletzten liegen derzeit nicht vor.