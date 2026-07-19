Eine Leserin filmte den Rettungseinsatz der Rega in der Gemeinde Engelberg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Rega holte am Samstag eine Person aus einer steilen Wand bei Engelberg OW

Laut einer Leserin handelte es sich um einen Blitzunfall

Die Polizei bestätigt den Einsatz

Gabriel Knupfer Redaktor News

Rettungseinsatz im Gebirge: Eine Leserin filmte am Samstag, wie Spezialisten der Rega eine Person aus einem steilen Hang beim Brunni holten.

Das Brunni in der Gemeinde Engelberg OW ist ein beliebtes Ausflugsziel und verfügt über einen Klettersteig, der sich auch für Einsteiger eignet. Laut der Leserin wurde die Person in der felsigen Kletterwand vom Blitz getroffen.

Die Kantonspolizei Obwalden bestätigt auf Anfrage einen Einsatz, macht aber keine Angaben zum Vorfall. Sie will erst am Sonntagmorgen näher informieren.

