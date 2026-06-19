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Treffen auf dem Bürgenstock für Freitag abgesagt

Erst sagte US-Vizepräsident J. D. Vance seine Teilnahme am Gipfel in der Schweiz ab, jetzt wurde er für den Freitag komplett abgesagt.
Publiziert: 10:11 Uhr
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Aktualisiert: 10:12 Uhr
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