In Hergiswil kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand. In Seenähe steht ein Wohnhaus in Flammen. Die Kapo bestätigt einen Einsatz.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Nicht nur auf dem Zürichsee kommt es am Sonntagnachmittag zu einem Brand, auch am Vierwaldstättersee in Hergiswil NW brennt es: Wie Bilder einer Leserreporterin zeigen, steht ein Haus in Ufernähe in Flammen.

Ein Nachbar meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden, dass ein Wohnhaus an der Schulhausstrasse in Hergiswil NW in Brand stehe. Daraufhin wurde umgehend ein Grossaufgebot von Rettungskräften ausgelöst. Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell gelöscht und ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude verhindert werden.

Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden

Eine Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes im Wohnhaus und konnte dieses selbstständig verlassen. Sie blieb dabei unverletzt. Weitere Personen hielten sich nicht im Gebäude auf. Eine Person der Rettungskräfte musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital überführt werden.

Der Sachschaden ist beträchtlich und dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit von Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren der Gemeinden Hergiswil, Stansstad, Stans und Sarnen, das Feuerwehrinspektorat Ob- und Nidwalden, der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei Nidwalden.