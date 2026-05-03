Auf dem Zürichsee steht am Sonntagnachmittag ein Boot in Vollbrand. Die fünf Personen an Bord, darunter ein sechsjähriges Kind, konnten sich retten – der Hund jedoch leider nicht.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie die Kantonspolizei Schwyz gegenüber Blick bestätigt, stand auf dem Zürichsee am Sonntagnachmittag ein Boot in Brand. Zuvor haben mehrere Leserreporter und Leserreporterinnen den Vorfall gemeldet. Bilder zeigen dicke Rauchwolken, die gen Himmel ziehen.

Wie die Kapo am frühen Abend in einer Medienmitteilung schreibt, drang kurz nach 14.30 Uhr Rauch aus dem Motorenraum des Bootes. Innert kurzer Zeit entwickelte sich ein offenes Feuer. Die beiden 68- und 49-jährigen Männer, die 44-jährige Frau und die 13- und 6- jährigen Kinder konnten sich mit einem Sprung ins Wasser in Sicherheit bringen.

Abklärungen zu Brandursache laufen

Sie wurden von privaten Bootsführern geborgen und anschliessend durch den Seerettungsdienst Pfäffikon ans Ufer gebracht. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Es musste niemand hospitalisiert werden. Der ebenfalls an Bord befindliche Hund konnte nicht gerettet werden.

Für die Löscharbeiten stand die Seerettung Feuerwehr Rapperswil im Einsatz. Die Bergung des Bootes erfolgte durch die Seerettung Wädenswil. Die Abklärungen zur Brandursache werden durch den kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Schwyz geführt.