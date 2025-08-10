Der Autotransport mit einem Helikopter sorgte über die Zentralschweiz hinaus für Aufsehen. Ein Luxusauto wurde von einem Super-Puma-Helikopter zum Parkhotel Vitznau geflogen. Nun werden neue Details zum fliegenden Boliden bekannt.

Ein Geburigeschenk, ein Jubiläum oder doch was ganz anderes? Ein spektakulärer Autotransport sorgte am Mittwochabend in Vitznau LU für Jubelschreie. Ein ziviler Super-Puma-Helikopter flog über den Vierwaldstättersee in Richtung Park Hotel Vitznau. An einem Seil befestigt: ein Luxusauto.

Zu den Hintergründen ist nur wenig bekannt. Es handele sich dabei um eine «private Veranstaltung, bei der das Park Hotel Vitznau lediglich als Bühne diente», erklärte das Hotel auf Anfrage von Blick. «Das Hotel hat diese Aktion nicht für seine Gäste organisiert.»

Begleitet wurde die spektakuläre Aktion von einem riesigen Feuerwerk, das von der Firma Feuerwerk Frey organisiert wurde.

«Ich war ziemlich überrascht»

Nun kommen weitere Details zur ominösen Sause ans Licht. Wie ein Leserreporter berichtet, handelt es sich beim transportierten Boliden um einen Lamborghini Urus (650 PS!) mit deutschem Kontrollschild. Die Luxuskarosse gibt es neu ab circa 245'000 Franken.

Die Bilder des Lesers scheinen diese Information zu bestätigen. Der Augenzeuge zu Blick: «Ich war ziemlich überrascht, als der Helikopter mit dem Urus zu fliegen kam.»

«Es war ein Geschenk»

Er habe zuerst gedacht, dass es zwei Helikopter sind, die synchron übereinander fliegen. «Erst dann erkannte ich, dass es sich bei dem unteren um ein Auto handelte. Der Heli setzte den Lamborghini auf dem Parkplatz des Hotels ab und flog wenige Augenblicke später wieder davon.»

Kurz darauf hörte der Leserreporter, wie der Motor gestartet wurde, «und wie die Leute jubelten». Das Luxusauto soll im Rahmen einer Hochzeit zum Hotel transportiert worden sein. «Es war ein Geschenk.» Da es sich um eine rein private Angelegenheit handle, erteilt das Parkhotel Vitznau gegenüber Blick keine näheren Auskünfte.