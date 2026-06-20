Wilhelm Lötscher (56) seit Donnerstag in Malters LU vermisst

Die Luzerner Polizei sucht nach dem 56-jährigen Wilhelm Lötscher. Zuletzt wurde er am Donnerstagabend in Malters gesehen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Vermisstmeldung im Kanton Luzern: Am Donnerstagabend wurde Wilhelm Lötscher (56) zuletzt mit seinem Velo in Malters gesehen, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei. Seither wird er vermisst.

Laut Beschreibung der Polizei ist Wilhelm Lötscher 178 Zentimeter gross, schlank und hat eine Glatze mit wenigen Haaren oberhalb der Stirn. Er trug zuletzt eine gräulich braune Hose (Bermuda) sowie eine schwarze Bauchtasche. Auffällig ist eine Operationsnarbe an seinem rechten Knie. Laut Polizeiangaben dürfte der Vermisste ein rotes Velo der Marke Trek mit Scheibenbremsen und einer Vorrichtung für Anhänger sowie einem Stöckli-Aufkleber mit sich führen.



Personen, welche Angaben zum Verbleib von Wilhelm Lötscher machen können, werden gebeten, sich direkt via Telefon 041 248 81 17 zu melden.