Wilhelm Lötscher aus Malters wird seit dem 18. Juni 2026 vermisst. Zuletzt war er mit einem roten Velo unterwegs. Die Luzerner Polizei sucht nach zwei Männern, die ihn an jenem Abend gesehen haben könnten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit 18. Juni wird Wilhelm Lötscher (56) aus Malters vermisst

Er fuhr ein rotes Velo, auffällig: Narbe am rechten Knie

Polizei sucht zwei Zeugen, Hinweise unter 041 248 81 17

Die Luzerner Polizei bittet um Hilfe: Seit Donnerstagabend, 18. Juni 2026, wird Wilhelm Lötscher (56) aus Malters LU vermisst. Er war zuletzt mit seinem Velo unterwegs.

Laut Beschreibung der Polizei ist Wilhelm Lötscher 178 Zentimeter gross, schlank und hat eine Glatze mit wenigen Haaren oberhalb der Stirn. Er trug zuletzt eine gräulich braune Hose (Bermuda) sowie eine schwarze Bauchtasche.

Auffällig ist eine Operationsnarbe an seinem rechten Knie. Laut Polizeiangaben dürfte der Vermisste ein rotes Velo der Marke Diamant mit Scheibenbremsen mit sich führen.

Wer kennt die beiden Männer?

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun dringend zwei Auskunftspersonen. Lötscher fuhr am 18. Juni zwischen 19 und 20 Uhr vom Bahnhof Malters in Richtung Buggenringen. Er war in Begleitung eines etwa 30- bis 40-jährigen, dunkel gekleideten Mannes mit dunklen Haaren oder einer dunklen Kopfbedeckung.

Zur selben Zeit war ein weiterer, dunkel gekleideter Mann vom Hof Moos in Richtung Malters unterwegs. Er dürfte dem Vermissten und seinem Begleiter begegnet sein.

Wer kennt die beiden Männer oder kann Angaben zum Fall machen? Die Luzerner Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen.