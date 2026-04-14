Ein 47-Jähriger landete in der Nacht auf Dienstag mit seinem Mietauto auf der Ratshaus-Treppe in Luzern. Sein Navigationssystem führte ihn laut eigener Aussage in die Irre. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 47-Jähriger blieb mit Mietauto auf Luzerner Rathaustreppe stecken Dienstag

Fahrer gibt Navigationssystem die Schuld für das Missgeschick

Vergleichbarer Vorfall: 2023 blieb ein Israeli (43) ebenfalls stecken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Dienstag fuhr ein 47-jähriger Mann mit einem Mietauto durch die Luzerner Altstadt. Dabei geriet er offensichtlich auf Abwegen. Denn: Plötzlich landete er auf der Ratshaus-Treppe.

Gemäss eigenen Angaben wurde er vom Navigationssystem in die Irre geführt. Schliesslich blieb das Auto auf der Treppe stecken. Verletzt wurde niemand. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits im Mai 2023 blieb ein Israeli (43) auf der Rathaustreppe mit seinem Audi stecken. Der Tourist sei ebenfalls dem Navi gefolgt, hiess es damals.