Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ein 47-Jähriger blieb mit Mietauto auf Luzerner Rathaustreppe stecken Dienstag
- Fahrer gibt Navigationssystem die Schuld für das Missgeschick
- Vergleichbarer Vorfall: 2023 blieb ein Israeli (43) ebenfalls stecken
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Janine EnderliRedaktorin News
In der Nacht auf Dienstag fuhr ein 47-jähriger Mann mit einem Mietauto durch die Luzerner Altstadt. Dabei geriet er offensichtlich auf Abwegen. Denn: Plötzlich landete er auf der Ratshaus-Treppe.
Gemäss eigenen Angaben wurde er vom Navigationssystem in die Irre geführt. Schliesslich blieb das Auto auf der Treppe stecken. Verletzt wurde niemand. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.
Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits im Mai 2023 blieb ein Israeli (43) auf der Rathaustreppe mit seinem Audi stecken. Der Tourist sei ebenfalls dem Navi gefolgt, hiess es damals.