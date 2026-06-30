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Unfall in Entlebuch LU
Audi prallt gegen Baum und kippt aufs Dach

Am Dienstag verunfallte ein Auto in Brunnewäldli LU, prallte gegen einen Baum und kippte aufs Dach. Die Insassen erlitten Verletzungen und wurden ins Spital gebracht.
Publiziert: 16:45 Uhr
Dieses Bild zeigt die Unfallstelle.
Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Auto prallt im Kanton Luzern gegen Baum, kippt auf Dach
  • Mann (86) und Frau (71) leicht verletzt
  • Rettungsdienst brachte beide ins Spital zur Kontrolle
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Marian NadlerRedaktor News

Am Dienstag, es war etwa 14.15 Uhr, fuhr ein Auto aus Finsterwald in Richtung Rengg LU. Eingangs Brunnewäldli prallte das Auto aus noch ungeklärten Gründen links gegen einen Baum und kippte aufs Dach.

Die beiden Insassen, ein Mann (86) und eine Frau (71), verletzten sich beim Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht und wurden durch den Rettungsdienst 144 zur weiteren Kontrolle ins Spital gefahren. Das teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.

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