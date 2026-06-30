Am Dienstag verunfallte ein Auto in Brunnewäldli LU, prallte gegen einen Baum und kippte aufs Dach. Die Insassen erlitten Verletzungen und wurden ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto prallt im Kanton Luzern gegen Baum, kippt auf Dach

Mann (86) und Frau (71) leicht verletzt

Rettungsdienst brachte beide ins Spital zur Kontrolle

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, es war etwa 14.15 Uhr, fuhr ein Auto aus Finsterwald in Richtung Rengg LU. Eingangs Brunnewäldli prallte das Auto aus noch ungeklärten Gründen links gegen einen Baum und kippte aufs Dach.

Die beiden Insassen, ein Mann (86) und eine Frau (71), verletzten sich beim Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht und wurden durch den Rettungsdienst 144 zur weiteren Kontrolle ins Spital gefahren. Das teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.