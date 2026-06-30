Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Auto prallt im Kanton Luzern gegen Baum, kippt auf Dach
- Mann (86) und Frau (71) leicht verletzt
- Rettungsdienst brachte beide ins Spital zur Kontrolle
Marian NadlerRedaktor News
Am Dienstag, es war etwa 14.15 Uhr, fuhr ein Auto aus Finsterwald in Richtung Rengg LU. Eingangs Brunnewäldli prallte das Auto aus noch ungeklärten Gründen links gegen einen Baum und kippte aufs Dach.
Die beiden Insassen, ein Mann (86) und eine Frau (71), verletzten sich beim Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht und wurden durch den Rettungsdienst 144 zur weiteren Kontrolle ins Spital gefahren. Das teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.