Schwerer Unfall in Aesch LU: Am Montagmorgen kollidierten ein Lastwagen und ein Auto. Die Autofahrerin wurde verletzt und per Helikopter ins Spital geflogen. Die Hauptstrasse blieb während der Bergung gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kollision in Aesch LU: Lastwagen und Auto prallen Montag auf Hauptstrasse

Lenkerin im Auto verletzt, per Rettungshelikopter ins Spital geflogen

Hauptstrasse gesperrt, Verkehr umgeleitet, Feuerwehr und Polizei im Einsatz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagmorgen kam es auf der Hauptstrasse in Aesch LU zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Die Lenkerin des Personenwagens wurde dabei verletzt und musste durch Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschliessend wurde sie mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Die Hauptstrasse musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Oberes Seetal, der Rettungsdienst sowie die Polizei.