Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Kollision in Aesch LU: Lastwagen und Auto prallen Montag auf Hauptstrasse
- Lenkerin im Auto verletzt, per Rettungshelikopter ins Spital geflogen
- Hauptstrasse gesperrt, Verkehr umgeleitet, Feuerwehr und Polizei im Einsatz
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Janine EnderliRedaktorin News
Am Montagmorgen kam es auf der Hauptstrasse in Aesch LU zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Die Lenkerin des Personenwagens wurde dabei verletzt und musste durch Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschliessend wurde sie mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.
Die Hauptstrasse musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.
Im Einsatz standen die Feuerwehr Oberes Seetal, der Rettungsdienst sowie die Polizei.