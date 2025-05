Im Kanton Luzern hat 2024 die Zahl der verunfallten Autoinsassen im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel zugenommen. 614 Personen verunfallten 2024 auf den Luzerner Strassen, wie Lustat Statistik Luzern am Dienstag mitteilte.

Zahl der verunfallten Autoinsassen in Luzern 2024 stark gestiegen

Im Jahr 2024 ereigneten sich auf Luzerner Strassen insgesamt 2079 Verkehrsunfälle. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Mit 614 verunfallten Autoinsassen sei die Zahl auch «deutlich höher» als der Zehn-Jahres-Mittelwert von 560 Personen, wies Lustat in ihrer Mitteilung aus. Auch bei den Motorfahrerinnen und Motorfahrern gab es einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr. 2024 verunfallten 178 Personen (+6). Weniger Unfälle gab es bei E-Bikes und Velofahrenden, bei Fussgängerinnen und Fussgängern war die Zahl höher.

Insgesamt gab es im Kanton Luzern 2024 2079 Verkehrsunfälle. 34 weniger als im Vorjahr. 1021 Unfälle führten zu Verletzten oder Todesfällen. Die Zahl der Schwerverletzten sank laut Lustat auf 203 Personen (-13), sieben Menschen starben bei Verkehrsunfällen (+1).

Die Stadt Luzern beklagte die meisten Unfälle mit Personenschaden pro Einwohner, am wenigsten waren es in den Regionen Michelsamt/Surental und Unteres Wiggertal. Die meisten Unfälle ereigneten sich am Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr, die wenigsten nachts zwischen 1 und 5 Uhr.