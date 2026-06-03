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Video zeigt Felssturz beim Pilatus
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Leser filmt Moment:Video zeigt Felssturz beim Pilatus

Staubwolke in Horw LU
Erdrutsch in Kiesgrube führt zu Feuerwehreinsatz

In Horw LU kam es am Dienstagabend zu einem Erdrutsch in einer Kiesgrube – die Staubwolke war von Weitem zu sehen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 39 Minuten
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In einer Kiesgrube kam es zu einem Erdrutsch.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Weisser Staub in Horw LU am Dienstagabend nach Erdrutsch in Kiesgrube
  • Feuerwehr sperrte Bereich ab, Geologen prüfen heute die Lage
  • Keine Verletzten oder Evakuierungen laut Polizeiangaben
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Weisser Staub zog am Dienstagabend in Horw LU gen Himmel – die riesige Wolke wurde von einem Leserreporter auf Kamera eingefangen. Er ging von einem Felssturz am Fusse des Pilatus aus.

Auf Anfrage von Blick bestätigte die Kantonspolizei Luzern einen Einsatz. Anstelle eines Felssturzes sei es aber zu einem Erdrutsch in einer Kiesgrube gekommen, so Mediensprecher Christian Bertschi. «Die Feuerwehr Horw hat den Bereich abgesperrt. Geologen werden heute vor Ort eine Begehung machen.»

Verletzte gab es glücklicherweise keine – auch musste niemand evakuiert werden, so Bertschi.

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