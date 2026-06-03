In Horw LU kam es am Dienstagabend zu einem Erdrutsch in einer Kiesgrube – die Staubwolke war von Weitem zu sehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Weisser Staub in Horw LU am Dienstagabend nach Erdrutsch in Kiesgrube

Feuerwehr sperrte Bereich ab, Geologen prüfen heute die Lage

Keine Verletzten oder Evakuierungen laut Polizeiangaben

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Weisser Staub zog am Dienstagabend in Horw LU gen Himmel – die riesige Wolke wurde von einem Leserreporter auf Kamera eingefangen. Er ging von einem Felssturz am Fusse des Pilatus aus.

Auf Anfrage von Blick bestätigte die Kantonspolizei Luzern einen Einsatz. Anstelle eines Felssturzes sei es aber zu einem Erdrutsch in einer Kiesgrube gekommen, so Mediensprecher Christian Bertschi. «Die Feuerwehr Horw hat den Bereich abgesperrt. Geologen werden heute vor Ort eine Begehung machen.»

Verletzte gab es glücklicherweise keine – auch musste niemand evakuiert werden, so Bertschi.