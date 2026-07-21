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Video zeigt Polizisten in Emmenbrücke im Einsatz
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Leserreporter filmt:Video zeigt Polizisten in Emmenbrücke im Einsatz

«Sie sind schon über drei Stunden hier»
Grosseinsatz der Polizei in Emmenbrücke LU

In Emmenbrücke beobachten Leserreporter am Dienstagmorgen ein grösseres Aufgebot der Polizei. Hintergrund ist ein Einsatz «im privaten Bereich», wie es auf Anfrage heisst.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Die Polizei hat einen Wohnblock weiträumig abgesperrt.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Grosseinsatz in Emmenbrücke: Polizei seit Dienstagmorgen vor Ort
  • Fokus auf Wohnung in unteren Stockwerken, seit über drei Stunden
  • Luzerner Polizei nennt Einsatz im privaten Bereich
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Janine EnderliRedaktorin News

Polizeiwagen, Ambulanz und schwer bewaffnete Polizisten: Ein Leserreporter meldet am Dienstagmittag einen Grosseinsatz in Emmenbrücke. Laut dem Mann seien nach 9 Uhr viele Polizisten und Einsatzkräfte an die Adresse in der Luzerner Ortschaft ausgerückt.

Der Einsatz soll sich auf eine Wohnung in einem der unteren Stockwerke fokussieren. «Sie sind bereits seit über drei Stunden da», berichtet der Leserreporter. 

Auf Anfrage bestätigt die Luzerner Polizei einen Einsatz. Man sei im Rahmen eines «Einsatzes im privaten Bereich» ausgerückt. Weitere Informationen gibt die Polizei nicht bekannt.

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