Am Dienstag kam es in Luzern zu einem schweren Unfall. Vier Personen wurden verletzt, als ein 81-Jähriger mit seinem BMW auf die Terrasse eines Lokals fährt. Der Inhaber zeigt sich betroffen. Aber er hegt keinen Groll gegen den Unfallfahrer.

1/6 Josef Kreyenbühl (61), Inhaber der Bäckerei Konditorei Kreyenbühl in Luzern, ist nach dem Unfall vom Dienstag erschüttert. Foto: Ralph Donghi

Darum gehts 81-Jähriger fährt in Luzerner Bäckerei, vier Verletzte

Inhaber Josef Kreyenbühl hegt keinen Groll gegen den Unfallfahrer

Schaden wird auf rund 100’000 Franken geschätzt, Lokal schon wieder offen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Er sei gerade unterwegs gewesen, als ihn seine Frau angerufen habe. «Sie sagte mir, es sei etwas Schreckliches passiert.» So beschreibt Josef Kreyenbühl (61), Inhaber der Bäckerei Konditorei Kreyenbühl Luzern den schweren Unfall vom Dienstag im Interview mit Blick. Er habe sich natürlich postwendend zu seiner Bäckerei aufgemacht – und traf dort die «schreckliche Situation» an.

Rentner rammt Bäckerei

Ein 81-jähriger Rentner ist im Stadtluzerner Würzenbachquartier mit seinem BMW in eine Bäckerei gefahren. Eigentlich wollte er parkieren, um die Bäckerei Konditorei Kreyenbühl zu besuchen. Doch dann durchbrach sein Auto die Hecke, räumte Tische und Stühle auf der Terrasse ab und zerschmetterte ein Fenster. Zwei Gäste, die auf der Terrasse sassen, wurden schwer verletzt. Zwei weitere, die sich im Innern des Lokals befanden, leicht.

Die Situation vor Ort war zuerst chaotisch. Nachbarinnen und Nachbarn fragten sich, ob das Absicht war, eine geplante Tat. Der Einsatzleiter der Polizei konnte gegenüber Blick jedoch schnell klarstellen: Es war ein Unfall. So kommunizierte es auch die Luzerner Polizei am Mittwoch. Im Zentrum der Abklärungen stünden entweder ein technischer Defekt am Auto – oder das Nichtbeherrschen des Fahrzeugs durch den 81-Jährigen. Dieser blieb unverletzt und musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.

«Als ich im ersten Moment den Krankenwagen gesehen habe, hoffte ich, dass nichts Schlimmes passiert ist», sagt Kreyenbühl. Doch leider ist genau das passiert. «Das Auto auf der Terrasse – ein schockierender Anblick», sagt er. Seine Gedanken sind jetzt bei den Opfern. Zwei von ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut. Die anderen beiden, die beim Unfall auf der Terrasse sassen, sind nach wie vor im Spital.

Doch die Gedanken des Inhabers sind auch beim Unfallfahrer. Dieser liess über die Polizei ausrichten, dass es ihm schrecklich leidtue. Er sei nicht wütend auf den 81-Jährigen, denn es sei ja keine Absicht gewesen, sagt Kreyenbühl. Im Gegenteil: «Die tragischen Konsequenzen kann er nicht mehr ungeschehen machen.»

100’000 Franken Schaden

Das Lokal wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Kurz nach dem Unfall stand eine Mulde bereit, die mit Stühlen, Tischen und viel Glas gefüllt wurde. Schon nach wenigen Stunden wurde das Fenster provisorisch geflickt. Die Bäckerei Konditorei Kreyenbühl musste nach dem Unfall vorübergehend schliessen. «Da ist uns sicherlich ein Umsatzschaden entstanden», führt der Inhaber aus.

Der Schaden könne noch nicht ganz beziffert werden, sagt Kreyenbühl. Die Polizei geht von rund 100’000 Franken aus. Doch in der Katastrophe sieht der Inhaber auch Positives. Denn das ganze Team sei sofort danach bereitgestanden, um zu helfen. So konnten die Aufräumarbeiten in der Nacht beendet werden. Und die Bäckerei Konditorei Kreyenbühl kann am Mittwoch schon wieder Gäste bewirten und Brote verkaufen.