Am Dienstagnachmittag kollidierte an der Zürcher Bellerivestrasse ein Lieferwagen mit einem Kandelaber. Die fünf Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten hospitalisiert werden.

Lieferwagen prallt in Kandelaber – fünf Verletzte

Lieferwagen prallt in Kandelaber – fünf Verletzte

Verkehrsunfall in Zürich

Der Lenker wurde schwer verletzt. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Valentin Köpfli Redaktor News

Kurz vor 14.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung über einen Unfall an der Bellerivestrasse ein. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Lieferwagen und mehrere verletzte Personen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich fuhr ein Mann mit einem Lieferwagen und vier weiteren Männern vom Bahnhof Tiefenbrunnen her auf der Bellerivestrasse stadteinwärts. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Kandelaber am rechten Strassenrand.

Der Lenker wurde dabei schwer, der Beifahrer mittelschwer und die drei weiteren Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Sie mussten hospitalisiert werden. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache werden durch die Stadtpolizei Zürich untersucht.