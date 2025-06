in tragischer Unfall auf einer Baustelle in Lausanne forderte das Leben eines 85-jährigen Mannes. Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 85-jähriger Mann ist am Dienstag in Lausanne bei einem Unfall auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Er war aus noch ungeklärten Gründen am Mittag im Stadtteil La Riponne unter einer Baumaschine eingeklemmt und schwer an den Beinen verletzt worden.

Der Verletzte wurde mir der Ambulanz ins Universitätsspital Chuv transportiert, wo er am Abend verstarb, wie die Stadtpolizei Lausanne am Mittwoch mitteilte. Die Waadtländer Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.