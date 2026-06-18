Am Dienstag hat sich in Dagmersellen ein Mann bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Er verstarb am Mittwoch im Spital.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagmittag war ein Mann mit einem Zweiachsmäher und angekoppeltem Bandrechen in steilem Gelände mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug ausser Kontrolle, rollte den Hang hinunter und kam schliesslich auf einer Strasse auf der rechten Seite liegend zum Stillstand. Der 78-jährige Fahrzeuglenker wurde dabei aus der Kabine geschleudert.

Beim Unfall zog sich der Mann lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Dort verstarb er am Mittwoch.



Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Hürntal. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.