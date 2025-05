Rutschte aus und stürzte ab Ungarin (†27) stirbt bei Bergunfall in Flühli LU

In Flühli LU ist es am Donnerstag zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine 27-jährige Ungarin stürzte am Brienzergrat ab und verstarb. Ihre Begleiterin erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus geflogen.

Publiziert: vor 52 Minuten | Aktualisiert: vor 10 Minuten