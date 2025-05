Erheblich verletzt Seniorin (86) in Muttenz BL von Tram angefahren

In Muttenz BL ist am Donnerstagnachmittag eine 86-jährige Frau von einem Tram angefahren worden. Die Verunfallte musste verletzt in ein Spital gefahren werden, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Publiziert: 10:55 Uhr