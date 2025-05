In Brunegg AG Pferd galoppiert auf Strasse – und kollidiert mit Auto

Am frühen Donnerstagabend ist in Brunegg AG ein Personenwagen mit einem Pferd kollidiert. Die Autoinsassen blieben unverletzt, nicht aber das Pferd, das von einem Tierarzt behandelt werden musste, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Publiziert: vor 29 Minuten