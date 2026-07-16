Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei stoppt 20-jährige Töfflenkerin bei Malters wegen Raserei am Montagabend

Mit 147 km/h statt erlaubten 80 km/h ausserorts unterwegs

Führerausweis entzogen, Strafuntersuchung durch Staatsanwaltschaft Emmen eingeleitet

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagabend führte die Luzerner Polizei auf der Kantonsstrasse im Gebiet Oberrängg in Malters eine Geschwindigkeitskontrolle durch, heisst es in einer Medienmitteilung am Donnerstag. Kurz nach 20.20 Uhr passierte ein Töff die Messstelle im Ausserortsbereich mit einer Geschwindigkeit von 147 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Eine Polizeipatrouille konnte die Fahrerin nach einer Nachfahrt anhalten und kontrollieren. Die 20-jährige Schweizerin wurde vorübergehend festgenommen.



Die Luzerner Polizei stellte den Führerausweis der Töfflenkerin sicher. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts ist es ihr untersagt, Motorfahrzeuge zu lenken. Sie wird wegen einer qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) angezeigt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.