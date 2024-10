Kurz zusammengefasst Brutale Schlägerei im Bahnhof Luzern: SBB-Mitarbeiter greift Mann an

Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen

Am frühen Sonntagmorgen hat ein SBB-Mitarbeiter im Bahnhof Luzern auf einen Mann eingeprügelt.

In den sozialen Medien kursierte in den vergangenen Tagen das Video einer brutalen Schlägerei im Bahnhof Luzern. Es zeigt einen Mann in SBB-Arbeitskleidung, der auf einen anderen Mann einprügelt. Das berichtet «20 Minuten».

Veröffentlicht hatte den Clip die Instagram-Seite «Szene_esch.luzern». Mittlerweile wurde das Video gelöscht.

SBB und Luzerner Polizei äussern sich

Gegenüber «20 Minuten» bestätigte die Luzerner Polizei einen Einsatz am Bahnhof Luzern. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen. «In diesem Zusammenhang liegen zwei Anzeigen vor», zitiert das Nachrichtenportal Yanik Probst, Mediensprecher der Luzerner Polizei. Nähere Angaben machte er nicht.

Reto Schärli, Mediensprecher der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) teilte «20 Minuten» mit, dass die SBB keine Gewalt tolerieren würden. Der Mitarbeiter sei freigestellt worden. Es gelte die Unschuldsvermutung.