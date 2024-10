Der FC Luzern führt sensationell die Super League an, dank Trainer Mario Fricks neuen Leaderfiguren und neuen Trainingsmethoden. Doch kann der Klub die starke Leistung halten? Blick nennt fünf Gründe für den Erfolg.

Wie Frick den FCL an die Spitze geführt hat

Wie Frick den FCL an die Spitze geführt hat

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Mario Frick hat den FC Luzern wieder in die Erfolgsspur gebracht. Foto: Toto Marti 1/5

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Das Erstaunen in der Fussballschweiz ist gross. Der FC Luzern führt die Super League an. Zum ersten Mal seit dreizehn Jahren. 17 Punkte nach acht Spielen. Dass das aber nichts heisst, belegt die letzte Saison. Da hatten die Zentralschweizer nach acht Spielen 15 Punkte gesammelt. Am Ende reichte es nicht einmal für die Top 6.