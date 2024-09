Mann (39) in Luzern mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden

Am Dienstagmorgen wurde in der Stadt Luzern ein Mann aufgefunden. Dieser wies schwere Kopfverletzungen auf. Offenbar soll es vorgängig zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Janine Enderli Redaktorin News

In der Stadt Luzern hat sich am frühen Dienstagmorgen wohl ein tätlicher Angriff ereignet: Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, soll es um 2.30 Uhr an der Zentralstrasse in Luzern zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag ein 39-jähriger Mann auf dem Boden, der schwere Kopfverletzungen aufwies. Er wurde durch den Rettungsdienst 144 umgehend ins Spital gefahren.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt Zeugen. Personen, die Angaben zu der vorgängigen Auseinandersetzung oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.