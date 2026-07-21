Am Sonntagabend brannte es im Dachstock des Hotels Continental Park in der Stadt Luzern. Nun ist die Brandursache geklärt. Das Feuer ist auf einen elektrotechnischen Defekt zurückzuführen.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Flammen schossen aus dem Dach des Hotels Continental Park, Gäste und Personal wurden evakuiert. Am Sonntag ist in der Stadt Luzern ein grosses Feuer ausgebrochen.

Feuerwehrleute der Stadt Luzern rückten mit einem Grossaufgebot aus und traf vor Ort auf einen massiven Dachstockbrand. Dieser konnte in den späten Abendstunden gelöscht werden.

Am Dienstag gibt die Polizei neue Informationen zum Brand bekannt: Aufgrund des festgestellten Spurenbildes ist das Feuer auf einen elektrotechnischen Defekt an einem Transformator einer Klimaanlage zurückzuführen.

Herabfallende Gebäudeteile

Bei dem Einsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht am Arm und wurde im Spital behandelt. Rund 60 Personen wurden evakuiert und von Angehörigen der Feuerwehr im nahegelegenen Vögeligärtli bei der Zentralbibliothek betreut.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Neben dem Gebäude wurden auch drei parkierte Fahrzeuge durch herabfallende Gebäudeteile beschädigt.