Grossbrand im luzernischen Urswil. Das Lang-Sägewerk steht in Flammen. Ein Grosseinsatz der Feuerwehr läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand im Sägewerk Lang in Urswil LU seit Mitternacht

Feuer bis Hochdorf hör- und sichtbar, Lage erinnert laut Leser an «Krieg»

Sägerei besteht seit 150 Jahren, beschäftigt 16 Angestellte

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Das Lang-Sägewerk in Urswil LU ist kurz vor Mitternacht in Brand geraten und steht in Flammen.

Ein Grosseinsatz der Feuerwehr läuft, wie die Einsatzzentrale der Polizei Luzern gegenüber Blick bestätigt.

«Wie im Krieg»

Das Feuer ist in der Nacht weitum weitum sichtbar – und noch in der Nachbarsgemeinde zu hören: «Das Brand ist bis nach Hochdorf nicht nur sicht-, sondern auch deutlich hörbar», meldet ein Leserreporter. «Die Einsatzkräfte hornen um die Wette. Es klingt wie im Krieg.»

Über evakuierte oder verletzte Personen sowie die Höhe des Sachschadens gibt es zunächst keine Angaben.

Traditionsfirma

Die Sägerei Lang besteht seit gut 150 Jahren und beschäftigt 16 Angestellte, wie es auf der Webseite des Unternehmens heisst.

+++ Update folgt