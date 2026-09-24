Ein brutaler Messerangriff erschüttert die Stadt Luzern: Am Mittwochabend wurde ein junger Mann am Europaplatz verletzt. Der mutmassliche Täter ist ein Tunesier. Er wurde festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Messerattacke am Europaplatz in der Stadt Luzern: Junger Mann (28) verletzt ins Spital gebracht

Mutmasslicher Täter, Tunesier (33), an Robert-Zünd-Strasse festgenommen

Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter 041 248 81 17 erbeten

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch, um kurz nach 22 Uhr, ist es auf dem Europaplatz eingangs Inseli zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Das vermeldet die Luzerner Polizei am Donnerstag. Ein Mann stach dabei mit einem Messer auf einen anderen Mann ein. Das 28-jährige Opfer wurde durch den Rettungsdienst 144 mit einer Stichwunde ins Spital gebracht.

Der mutmassliche Täter konnte kurze Zeit später an der Robert-Zünd-Strasse durch eine Polizeipatrouille beobachtet und festgenommen werden. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen Tunesier (33). Um den genauen Tathergang zu klären, sucht die Luzerner Polizei Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 041 248 81 17 zu melden.