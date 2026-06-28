Mehrere Einsatzkräfte sind am Sonntagnachmittag zum Nordpol, einer Badestelle an der Reuss, geeilt. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosseinsatz auf Fussballplatz in Luzern, mehrere Polizeiautos und Ambulanz vor Ort

Luzerner Polizei gibt keine Informationen zu den Hintergründen des Einsatzes

Leserreporter liefert Bilder des abgesperrten Platzes mit Einsatzkräften

Johannes Hillig Redaktor News

«Der Fussballplatz ist abgesperrt», sagt ein Leserreporter zu Blick. Dazu schickt er mehrere Bilder, die einen Grosseinsatz zeigen. Mehrere Polizeiautos und eine Ambulanz sind vor Ort. Was genau vorgefallen ist, bleibt unklar. Der Leser vermutet, dass etwas auf dem Fussballplatz passiert sein muss. Die Luzerner Polizei will auf Anfrage von Blick keine Auskunft geben.

+++ Update folgt …

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