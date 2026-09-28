Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Betrunkener Junglenker (20) verursacht Selbstunfall in Müswangen LU am Sonntagmorgen
- Alkoholtest ergab 0,58 mg/l Atemalkohol, Sachschaden beträgt 7000 Franken
- Führerausweis eingezogen, vorläufiges Fahrverbot durch Luzerner Polizei verhängt
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Am frühen Sonntagmorgen, nach 0.30 Uhr, verursachte ein betrunkener Junglenker (20) im Hitzkircher Ortsteil Müswangen LU einen Selbstunfall. Ein Test hatte einen Atemalkoholwert von 0,58 mg/l ergeben – was einem Blutalkoholwert von etwa 1,16 Promille entspricht. Auf der Lindenbergstrasse verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen mehrere Bäume, schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.
Verletzt wurde er nicht. Der Lenker meldete den Unfall selbst der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Franken. Im Einsatz stand die Feuerwehr Hitzkirch plus. Die Luzerner Polizei nahm dem Autofahrer den Führerausweis ab. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.