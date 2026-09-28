Betrunken verursachte ein Junglenker am frühen Sonntagmorgen in Müswangen einen Selbstunfall. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und donnerte in mehrere Bäume. Verletzt wurde er nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betrunkener Junglenker (20) verursacht Selbstunfall in Müswangen LU am Sonntagmorgen

Alkoholtest ergab 0,58 mg/l Atemalkohol, Sachschaden beträgt 7000 Franken

Führerausweis eingezogen, vorläufiges Fahrverbot durch Luzerner Polizei verhängt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Sonntagmorgen, nach 0.30 Uhr, verursachte ein betrunkener Junglenker (20) im Hitzkircher Ortsteil Müswangen LU einen Selbstunfall. Ein Test hatte einen Atemalkoholwert von 0,58 mg/l ergeben – was einem Blutalkoholwert von etwa 1,16 Promille entspricht. Auf der Lindenbergstrasse verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen mehrere Bäume, schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Verletzt wurde er nicht. Der Lenker meldete den Unfall selbst der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Franken. Im Einsatz stand die Feuerwehr Hitzkirch plus. Die Luzerner Polizei nahm dem Autofahrer den Führerausweis ab. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.