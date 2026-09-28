DE
FR
Abonnieren

Führerausweis weg
Betrunkener Junglenker (20) rammt in Müswangen LU mehrere Bäume

Betrunken verursachte ein Junglenker am frühen Sonntagmorgen in Müswangen einen Selbstunfall. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und donnerte in mehrere Bäume. Verletzt wurde er nicht.
Publiziert: vor 11 Minuten
Betrunken prallte der Junglenker in mehrere Bäume. Verletzt wurde er dabei nicht.
Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Betrunkener Junglenker (20) verursacht Selbstunfall in Müswangen LU am Sonntagmorgen
  • Alkoholtest ergab 0,58 mg/l Atemalkohol, Sachschaden beträgt 7000 Franken
  • Führerausweis eingezogen, vorläufiges Fahrverbot durch Luzerner Polizei verhängt
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am frühen Sonntagmorgen, nach 0.30 Uhr, verursachte ein betrunkener Junglenker (20) im Hitzkircher Ortsteil Müswangen LU einen Selbstunfall. Ein Test hatte einen Atemalkoholwert von 0,58 mg/l ergeben – was einem Blutalkoholwert von etwa 1,16 Promille entspricht. Auf der Lindenbergstrasse verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen mehrere Bäume, schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung. 

Verletzt wurde er nicht. Der Lenker meldete den Unfall selbst der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Franken. Im Einsatz stand die Feuerwehr Hitzkirch plus. Die Luzerner Polizei nahm dem Autofahrer den Führerausweis ab. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen