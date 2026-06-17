Am Bahnhof Luzern ist anfangs Juni ein Mann gegenüber von mehreren Frauen tätlich geworden. Nun konnte der mutmassliche Täter, ein 21-jähriger Mann, festgenommen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann schlägt Frauen am Bahnhof Luzern und in der S5

Polizei identifiziert 21-jährigen Schweizer als Täter

Motiv noch unklar, Ermittlungen laufen

Janine Enderli Redaktorin News

Anfang Juni hat ein zunächst unbekannter Mann am Bahnhof Luzern mehrere Frauen gezielt angerempelt und diese teils mit dem Ellbogen geschlagen.

Er begab sich schliesslich zum Gleis 14, wo er die S5 in Richtung Giswil OW bestieg. Auch im Zug selbst kam es zu Tätlichkeiten gegenüber Frauen.

Nun konnte der Unbekannte von der Luzerner Polizei identifiziert werden. Es handelt sich um einen 21-jährigen Schweizer. Das Motiv der Tat wird derzeit abgeklärt.