Schwerer Kletterunfall am Samstagnachmittag in Schwarzenberg LU: Zwei Frauen wurden durch ein herabfallendes Felsstück verletzt. Rettungshelikopter brachten sie ins Spital.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagnachmittag verunglückte eine Seilschaft mit zwei Personen auf einer Kletterroute im Gebiet Mittagsgüpfi nahe der Gemeinde Schwarzenberg LU.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein Felsstück gelöst und den Unfall verursacht. Dabei wurden zwei Frauen (38 und 45 Jahre) erheblich verletzt.

Sie wurden von zwei Rettungshelikoptern in Spitäler gebracht. Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.