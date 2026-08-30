Scheune brennt in Oberkirch LU – Feuerwehr vor Ort

Am Sonntagnachmittag steht eine Scheune bei Oberkirch in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Dunkler Rauch und hohe Flammen: Mehrere Blick-Leser melden kurz vor 16 Uhr einen Brand in Oberkirch LU. Die Luzerner Polizei bestätigt gegenüber Blick einen dementsprechenden Einsatz. Eine Scheune stehe in Brand. Die Feuerwehr sei eben am Brandort eingetroffen. Weitere Informationen zur Brandursache oder Verletzten könnten derzeit nicht mitgeteilt werden.

Ein Blick-Leser berichtet: «Die Feuerwehr Sursee ist mit einem Grossaufgebot vor Ort, weiter konnte ich ebenfalls mindestens zwei Rettungswagen, Notarzt plus Polizei sehen.»

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