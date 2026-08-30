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Videos zeigen den grossen Brand
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Blick-Leser vor Ort:Videos zeigen den grossen Brand

Einsatz läuft
Scheune brennt in Oberkirch LU – Feuerwehr vor Ort

Am Sonntagnachmittag steht eine Scheune bei Oberkirch in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot in Oberkirch LU vor Ort.
Foto: Leserreporter
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Dunkler Rauch und hohe Flammen: Mehrere Blick-Leser melden kurz vor 16 Uhr einen Brand in Oberkirch LU. Die Luzerner Polizei bestätigt gegenüber Blick einen dementsprechenden Einsatz. Eine Scheune stehe in Brand. Die Feuerwehr sei eben am Brandort eingetroffen. Weitere Informationen zur Brandursache oder Verletzten könnten derzeit nicht mitgeteilt werden. 

Ein Blick-Leser berichtet: «Die Feuerwehr Sursee ist mit einem Grossaufgebot vor Ort, weiter konnte ich ebenfalls mindestens zwei Rettungswagen, Notarzt plus Polizei sehen.»

+++ Update folgt +++

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