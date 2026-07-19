Hotel Continental Park in Luzern brennt

In der Stadt Luzern brennt das Hotel Continental Park. Videos und Fotos von Blick-Lesern zeigen die starke Rauchentwicklung im Gebäude. Ein Feuerwehreinsatz ist ebenfalls zu sehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand im Hotel Continental Park in Luzern, Feuerwehr im Einsatz

Flammen breiten sich sichtbar auf dem Dach des Gebäudes aus

Kantonspolizei Luzern bestätigt laufenden Einsatz, Feuerwehr bekämpft Feuer vor Ort

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine Rauchsäule steigt über der Stadt Luzern auf. Fotos und Videos von Blick-Lesern zeigen, wie es aus dem Dachstock des Hotels Continental Park qualmt. Auf anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie sich die Flammen auf dem Dach ausbreiten.

Die Kantonspolizei Luzern bestätigt bisher lediglich einen laufenden Einsatz. Es handelt sich um einen Grossbrand. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt.

«Es stinkt sehr stark»

«Wir sind fassungslos, so einen Gebäudebrand haben wir alle noch nie gesehen», erzählt ein Blick-Leser, der sich gerade zusammen mit mehreren anderen Leuten im Gebäude direkt neben dem brennenden Hotel aufhält.

«Es stinkt sehr stark in der näheren Umgebung.» Den laufenden Einsatz könne er gut beobachten. «Die Feuerwehrleute müssen jetzt schauen, dass das Feuer nicht die anderen Gebäude in Beschlag nimmt. Aus einem Türmchen qualmt es.» Die Rettungskräfte seien mit zwei Leitern im Einsatz und löschen den Brand am Hotel von mehreren Seiten.

«Es haben sich viele Schaulustige versammelt. Die Stimmung ist angespannt», erzählt ein anderen Blick-Leser, der den Einsatz von der Strasse aus mitverfolgt. Mittlerweile seien auch Rettungsfahrzeuge eingetroffen.

Bist du vor Ort und kannst den Einsatz beobachten? Melde dich bei uns per Whatsapp unter 079 813 80 41.

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